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09 Червень 2019, Київ 18:40
Новини | Політика

Порошенко готовий стати прем’єр-міністром

Порошенко очолив список партії «Європейська солідарність»

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Колишній президент України Петро Порошенко готовий стати прем’єр-міністром у випадку перемоги своєї партії «Європейська солідарність» на дострокових парламентських виборах.

«Якщо ми переможемо на виборах, то – так», – сказав Порошенко в коментарі «Громадському телебаченню».

9 червня «Європейська солідарність» представила першу десятку свого списку на дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня. До неї увійшли, зокрема, Порошенко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, віце-спікер Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський та співачка і волонтерка Софія Федина.

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