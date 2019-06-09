Колишній президент України Петро Порошенко готовий стати прем’єр-міністром у випадку перемоги своєї партії «Європейська солідарність» на дострокових парламентських виборах.

«Якщо ми переможемо на виборах, то – так», – сказав Порошенко в коментарі «Громадському телебаченню».

9 червня «Європейська солідарність» представила першу десятку свого списку на дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня. До неї увійшли, зокрема, Порошенко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, віце-спікер Ради Ірина Геращенко, командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський та співачка і волонтерка Софія Федина.