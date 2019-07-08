Україна і ЄС підписали 5 угод за підсумками саміту в Києві

За результатами саміту Україна – Європейський союз 8 липня в Києві підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ, повідомляє прес-служба українського президента.

Зокрема, підписано угоду про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності й розвитку – друга фаза». Документ передбачає залучення допомоги ЄС загальним обсягом 40 мільйонів євро на фінансування заходів із реалізації реформи децентралізації та підтримки об’єднаних громад.

Також підписано угоду між урядом України і Європейською комісією про фінансування заходу «Антикорупційна ініціатива – друга фаза», загальний бюджет якої – 22,9 мільйона євро. Допомога ЄС спрямована на посилення боротьби з корупцією на національному й місцевому рівнях.

Крім того, між українським урядом і Євркомісією укладено угоду про фінансування заходу «Підтримка громадянського суспільства та культури», що передбачає виділення 10 мільйонів євро допомоги.

Крім того, підписана угода, спрямована на підтримку України в реалізації ключових реформ й імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині зони вільної торгівлі у сферах сільського господарства, довкілля, енергетики, державних закупівель, ділового й інвестиційного клімату, торгівлі, сфері трудових відносин. Загальний внесок ЄС у рамках документа становить 44 мільйони євро.

Також уряд України і Європейська комісія уклали додаткову угоду про внесення змін до угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для Сходу України». Метою документа є збільшення на 10 мільйонів євро обсягу фінансування ЄС для розширення діяльності за угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування всіх заходів у рамках угоди становитиме 60 мільйонів євро.

21-й саміт Україна – Європейський союз відбувся 8 липня у Києві у Маріїнському палаці.

Серед запрошених на цьогорічну зустріч – президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Останній напередодні побував разом із президентом України Володимиром Зеленським на Донбасі.