Посольство США позитивно оцінило поведінку України під час інциденту з російським танкером

Посольство США в Києві позитивно оцінило поведінку України під час інциденту із затриманням російського танкера.

«Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів», – заявили в посольстві.

25 липня в СБУ повідомили, що слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури затримали в Ізмаїлі російський танкер, який блокував українські військові кораблі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли Росія захопила три українські військові судна і 24 моряків.

За даними СБУ, після подій 2018 року російські власники змінили назву танкера на Nika Spirit.

Згодом екіпаж танкера із 10 моряків відпустили. У Службі безпеки пояснили, що моряки не порушували закон.