СБУ: моряків із затриманого російського танкера відпустили, бо вони не порушували закон

Служба безпеки України пояснила, що відпустила екіпаж затриманого російського танкера Neyma, тому що команда не порушувала норми морського права і закони України. Тому підстав для їх затримання встановлено не було, йдеться в оприлюдненому ввечері 25 липня повідомленні СБУ.

«Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав і свобод російських моряків, останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин. Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується норм Морського міжнародного права і рішень Міжнародного трибуналу ООН по морському праву», – додали в спецслужбі.

25 липня в СБУ повідомили, що слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури затримали в Ізмаїлі російський танкер, який блокував українські військові кораблі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли Росія захопила три українські військові судна і 24 моряків.

За даними СБУ, після подій 2018 року російські власники змінили назву танкера на Nika Spirit.

Згодом російські ЗМІ з посиланням на дані посольства Росії в Україні повідомили, що 10 моряків – екіпаж танкера, відпустили, вони прямують у Молдову, звідки вилетять до Москви.

Судно залишається затриманим.