Колишній посол у США повідомив про перспективи закупівель летальних озброєнь

Українська сторона відпрацьовує контракт на закупівлю в Сполучених Штатах Америки великої партії летальної зброї, який може бути реалізований уже нинішнього року, повідомив Валерій Чалий, донедавна посол України у США. Про які саме озброєння може йтися, він не уточнив.

Як сказав він в інтерв’ю агентству «Укрінформ», це стало можливим «завдяки довірі до України, якої не було ще в 2015 році», а також змінам українського законодавства, які реформували цю сферу.

«Для того, щоб пройти цей шлях, треба було зробити важливі кроки, наприклад, відкрити можливість прямої закупівлі озброєнь Міністерством оборони за кордоном, у першу чергу у США. Чому я кажу «в першу чергу», – бо 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала за чотири роки, надійшло зі Сполучених Штатів. Підкреслю, 92%», – сказав колишній посол, звільнений із посади 19 липня.

Він також наголосив, що у сфері оборони й безпеки Україна для США зараз є стратегічним партнером, і інструменти такої взаємодії вже діють незалежно від політичних процесів в Україні і Сполучених Штатах.

Бюджет Міністерства оборони США на 2019 фінансовий рік передбачає надання Україні безпекової допомоги на суму у 250 мільйонів доларів – це на 50 мільйонів більше, ніж попереднього року. У цю суму закладені й кошти на оборонні летальні види озброєнь. Як повідомляли в червні в посольстві України у США, структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання обладнання і надання послуг для оборонного сектору України за рахунок коштів бюджету 2019 року. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер наголошував, що Вашингтон готовий надавати Києву летальну зброю для самозахисту і в межах ухваленого Конгресом фінансування, і в рамках прямих закупівель самою Україною.

США почали надавати Україні деякі летальні оборонні озброєння після приходу до влади президента Дональда Трампа 2016 року. Попередня адміністрація Барака Обами обмежувалася тільки допомогою суто нелетального характеру.