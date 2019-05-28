США готові надати Україні летальну зброю для самозахисту – Волкер

США готові надавати Україні летальну зброю для самозахисту як в межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель самою Україною, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Україна, як і кожна інша країна у світі, має право на самозахист. Це право записано у статуті ООН. З якоїсь причини попередня адміністрація ухвалила рішення не допомагати Україні збільшити її можливості щодо самозахисту, щонайменше в питанні оборонної летальної зброї. Це обмеження було знято. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами у світі, допомагаючи їм задовольнити свої законні потреби щодо захисту», – зауважив Курт Волкер.

Він зазначив, що США виділили Україні відповідне фінансування, що уможливило постачання засобів протитанкової оборони та антиснайперських систем. І надалі США готові постачати зброю, яку потребує Україна для самозахисту і в рамках фінансування, ухваленого Конгресом, і в рамках закупівель зброї самою Україною.

Волкер наголосив, що це було б нормально і в інших умовах, але в умовах, коли «Україна піддається щоденним нападам, це є особливо важливо».

«Україні життєво необхідно посилити обороноздатність, щоб не допустити подальшу втрату територій, щоб втримати лінію зіткнення та, сподіваємося, створити умови для того, щоб провести мирні переговори», – пояснив Волкер позицію США.

Сенат Сполучених Штатів Америки пропонує збільшити до 300 мільйонів доларів та суттєво розширити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік. Це на 50 мільйонів доларів більше в порівнянні з поточним роком. Із зазначеної суми 100 мільйонів доларів має бути спрямовано винятково на летальні види озброєнь.

У вересні 2018 року, за кілька днів до початку в США 2019-го фінансового року, американський президент Дональд Трамп підписав раніше ухвалений Конгресом «Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік», яким виділяється 250 мільйонів доларів для підтримки України. У цю суму були закладені й кошти на оборонні летальні види озброєнь.