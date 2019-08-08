Для зміни «нормандського формату» необхідна згода всіх сторін – чиновник Держдепартаменту США

США підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Про це Українській службі «Голосу Америки» заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир’я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов’язань, визначених у мінських угодах 2014–2015 років

«Ми дуже підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку», – відзначив посадовець.

Водночас представник Державного департаменту заявив, що будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме домовленості усіх сторін.

Я дуже вас прошу вплинути на «ту сторону», щоб вони припинили вбивство наших людей

За словами Джорджа Кента, Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир’я і виконання зобов’язань за мінськими угодами.

«Трагічні події, коли війська, очолювані Росію, у результаті ракетного обстрілу вбили чотирьох українських солдатів, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир’я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконання своїх зобов’язань, визначених у мінських угодах 2014–2015 років. А це включає негайне і повне припинення вогню, звільнення всіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення всіх російських військових і техніки з території України», – заявив Кент.

Чиновник Державного департаменту США також назвав агресію Росії проти України одним із найбільших конфліктів сучасної Європи й відзначив, що для створення будь-якого нового формату вирішення конфлікту необхідна згода усіх сторін процесу.

Відданість США збереженню територіальної цілісності й суверенітету України є непохитною, і ми вважаємо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим

«Україна має всі права шукати партнерів для вирішення одного з найбільших конфліктів сучасної Європи. Відносно «нормандського формату» з чотирьох країн, США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість усіх сторін для створення будь-якого нового формату. Але відданість США збереженню територіальної цілісності й суверенітету України є непохитною, і ми вважаємо, що весь Донбас є частиною України, так само, як і Крим. І такою залишатиметься наша політика і наше зобов’язання допомогти Україні відновити її суверенітет і територіальну цілісність», – відзначив Джордж Кент.

Між тим у посольстві США в Україні відзначили, що президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни виявили стриманість після подій 6 серпня, коли внаслідок обстрілу російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців.

Такі дії зберігають «потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту», мовиться в коментарі на сторінці посольства у фейсбуці.

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляв, що 6 серпня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули і один зазнав поранення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я сьогодні зранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним із цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на «ту сторону», щоб вони припинили вбивство наших людей», – сказав Зеленський.