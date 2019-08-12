Військово-морський пес України на свободі. Це – про собаку Джессі, яка служила на буксирі «Яни Капу» разом з іншими членами екіпажу, до того, як судно захопили російські силовики. Тепер Джессі вдалося повернути додому. Захоплені росіянами, українські моряки з перших днів полону переживали за долю свого чотириногого друга. Громадським активістам і захисникам моряків вдалося знайти Джессі і перевезти її в Херсонську область. Її взяла до себе родина моряка Сергія Чуліби. Як обживається Джессі? Що пережила в полоні? І чому її можна вважати спадковою морячкою? – Дивіться у сюжеті «Крим.Реалії».