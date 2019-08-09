Крим: підконтрольний Москві суд продовжив арешти групі кримських татар

Підконтрольний Москві Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму вкотре продовжив арешти черговій групі кримських татар, що проходять в одній із низки так званих справ «Хізб ут-Тахрір».

До 15 листопада продовжені арешти трьом фігурантам «другої сімферопольської групи» – Акімові Бекірову, Сеітвелі Сейтабдієву, Асанові Янікову.

Суд відхилив подання захисту про зміну їм запобіжного заходу на домашній арешт, посилаючись на те, що підсудні – громадяни України і можуть укритися від покарання, повідомляє про перебіг слухання громадська ініціатива «Кримська солідарність».

Попереднього дня, 8 серпня, цей самий суд продовжив арешт теж до 15 листопада ще трьом фігурантам «другої сімферопольської групи» – Алімові Карімову, Іззетові Абдуллаєву і Раімові Айвазову.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і «Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Обвинуваченими в цій справі проходять 25 кримських татар.

У Росії, а також в окупованому нею Криму регулярно зазнають переслідувань члени міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір». Її представники називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але при цьому відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування з боку російської влади.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні у 2003 році, занісши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними». Після окупації Криму 2014 року цю заборону насадили й на півострові, що є частиною території України – де організація діє легально. Міжнародне право забороняє насаджувати на окупованих територіях законодавство країни-окупанта.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.