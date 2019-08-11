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11 Серпень 2019, Київ 08:29
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«Слава Росії» в Україні? – відео

«Слава Росії» в Україні? – відео
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«Слава Росії?», – запитували обурені громадські активісти на суді кримчанина Степана Резуника після того, як суддя вирішив, що засідання буде закритим. Двадцятого серпня минає термін арешту севастопольця. Далі суд. В Україні Резунику загрожує до восьми років позбавлення волі. Севастопольця підозрюють в участі в так званій «Самообороні Криму» – організації, яка сприяла анексії півострова в 2014-му. Зараз справу Резуника обговорюють в ток-шоу на телебаченні, і в соцмережах. Дочка заарештованого навіть звернулася до Путіна і Зеленського і просить президентів звільнити батька. Що ж відомо про сім'ю Резуник? Кореспонденти Крим.Реалії зібрали унікальну інформацію, адже більшість фото і відео зі Степаном зникли одразу після арешту.

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