Обвинувача в справі Бекірова підозрюють у держзраді – прокуратура Криму

Прокурора Діляру Аметову, обвинувача в справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, українська влада підозрює в державній зраді, повідомила прокуратура Автономної Республіку Крим у своєму Telegram-каналі.

«Окупаційний «Верховний суд Республіки Крим» продовжив термін утримання під вартою кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня 2019 року. Сторону обвинувачення в цій справі представляла Діляра Аметова. До відома, прокуратура АР Крим підозрює Діляру Аметову в державній зраді (ст. 111 КК України) та її участь в незаконному переслідуванні Едема Бекірова додаткове тому підтвердження», – повідомила українська прокуратура.

Аметова наразі не коментувала звинувачення на свою адресу.

8 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати Едема Бекірова, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з підконтрольного Росії суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.

Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодійшній президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».