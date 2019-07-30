Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять у Красноперекопськ – адвокат

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму, заявив у Facebook адвокат Іслям Веліляєв, який відвідав заарештованого в СІЗО Сімферополя.

За його словами, Бекіров вважає, що не витримає етапування до Красноперекопька.

Адвокат описав стан здоров’я Бекірова як «стабільно критичний».

«Протягом 10 днів не міг встати з нар через защемлення нерва і сильного болю в спині. Болить серце, мучить задишка і ядуха. Відчуття нестачі свіжого повітря Щодня вводять ін'єкцію інсуліну і дають діабетичні препарати», – розповів Веліляєв.

23 липня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через стан здоров’я Бекірова.

Російські слідчі відмовляються його шпиталізувати, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.