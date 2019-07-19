Омбудсмен анексованого Криму проситиме про переведення Бекірова під домашній арешт

Уповноважена із прав людини в анексованому Росією Криму Людмила Лубіна клопотатиме перед слідчими органами ФСБ про переведення кримськотатарського активіста Едема Бекірова з СІЗО Сімферополя під домашній арешт. Про це вона повідомила в коментарі кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Що стосується Бекірова, людина – хвора, відчуває певні незручності і мені нічого не варто, як правозахиснику і гуманній людині, ще раз повторити ці клопотання, звичайно напишу. Хоче захист, не проблема», – сказала вона.

Лубіна також зазначила, що знає про заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової про необхідність переведення Бекірова під домашній арешт.

«Я запитала у слідчого ФСБ, у начальства, що вони думають про клопотання (мається на увазі заява Москалькової – ред.) уповноваженої. Вони сказали, що нічого не бачили, нічого не знають і поки не планують (переводити Бекірова на домашній арешт – ред.). Те, що висловила Тетяна Миколаївна – це її наміри, може, вона буде ще діяти, клопотати», – сказала Лубіна.

Вона також стверджує, що раніше вже направляла клопотання про домашній арешт щодо Бекірова.

Раніше адвокати Олексій Ладін й Іслям Веліляєв звернулися до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням посприяти переведенню кримськотатарського активіста Едема Бекірова з сімферопольського СІЗО під домашній арешт через його проблеми зі здоров’ям.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати активіста, попри рішення Європейського суду з прав людини.