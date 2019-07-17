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17 Липень 2019, Київ 16:19
Новини | Міжнародні

Адвокати Бекірова просять російського обмудсмена посприяти його переведенню під домашній арешт

Адвокати просят направити Бекірова під домашній арешт

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Адвокати Олексій Ладін та Іслям Веліляєв звернулися до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням посприяти переведенню кримськотатарського активіста Едема Бекірова з сімферопольського СІЗО під домашній арешт. Про це Ладін розповів в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Захист подав звернення, в якому просить направити до Центрального районного суду Сімферополя клопотання про зміну запобіжного заходу Едему Бекірова з взяття під варту на домашній арешт. Таким чином, захист просить підтвердити позицію Тетяни Москалькової, яку вона висловила на прес-конференції в Києві», – розповів Ладін.

Він також додав, що 17 липня український омбудсмен Людмила Денісова, яка перебуває з робочим візитом в Москві, повинна особисто передати це звернення своїй російської колезі.

«Крім того, ми просимо виконати рішення ЄСПЛ і надати незалежних фахівців-лікарів в області всіх тих захворювань, які у нього є. Це двічі просив ЄСПЛ і, наскільки мені відомо, аналогічні домовленості були досягнуті між Тетяною Москалькової і Людмилою Денісовою», – пояснив юрист.

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Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати активіста, попри рішення Європейського суду з прав людини.

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