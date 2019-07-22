Тяжкохворий активіст Бекіров не встає з ліжка у СІЗО – адвокат 

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого тримають у СІЗО в анексованому Криму, знову погіршився стан здоров’я. Як повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін, його підзахисний потерпаж від болю у спині і не встає з ліжка через защемлення нерва в хребті.

«Я намагався сьогодні (22 липня – ред.) відвідати Едема Бекірова в камері медсанчастини СІЗО, однак він не зміг встати з ліжка, тому що у нього сильно болить спина. Я тут же звернувся до медсанчастини. Медичний працівник до нього зайшов, і Бекіров підтвердив, що у нього защемлення нерва в хребті. Чому це сталося, я поки не можу сказати, оскільки так і не побачився з ним. Але, очевидно, мають місце зовнішні чинники, можливо, вплинули умови утримання в медсанчастині СІЗО», – розповів адвокат.

За словами Ладіна, родичі Бекірова «терміново» намагаються передати йому знеболювальні препарати.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати активіста, попри рішення Європейського суду з прав людини.