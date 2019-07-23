Денісова закликає Москалькову «негайно» надати допомогу тяжкохворому Бекірову

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя.

Зокрема, Денісова вказує, що «необхідно негайно вжити заходів із надання йому медичної допомоги». Також український омбудсмен просить Москалькову сприяти тому, щоб Бекіров брав участь у судових засіданнях без ризику для його здоров’я.

Раніше кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з російського суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

Читайте також: Тяжкохворий активіст Бекіров не встає з ліжка у СІЗО – адвокат

Європейський суд з прав людини 11 червня виніс рішення у справі кримськотатарського активіста, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.

Російські слідчі відмовилися виконати розпорядження ЄСПЛ.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у «зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів». Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.