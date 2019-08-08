Суд у Криму продовжив арешт активіста Бекірова

Суддя підконтрольного Кремлю Верховного суду анексованого Росією Криму продовжив арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Під час засідання суддя відмовився викликати Бекірову «швидку допомогу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що дії Росії стосовно Бекірова можуть мати фатальні наслідки.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати Едема Бекірова, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з підконтрольного Росії суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.

Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодійшній президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».