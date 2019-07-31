П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії назад до Криму

П’ятьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії в СІЗО №1 Сімферополя для впізнання таємним свідком. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Маммет Мамбетов.

Іззет Абдуллаєв, Сейтвелієв Сейтабдієв, Акім Бекіров, Алім Карімов і Асан Янік пробудуть у слідчому ізоляторі як мінімум до кінця тижня.

«Ще 23 липня під час судового засідання по відеозв'язку Іззет мені повідомив, що його етапують із СІЗО в Шахтах в СІЗО Ростова. Через пару днів після цього керівник слідчої групи ФСБ, яка займається цією справою, повідомив мені, що Іззета і ще чотирьох фігурантів даної справи доставили з СІЗО Ростова в СІЗО Сімферополя для проведення слідчих дій», – розповів Мамбетов.

На слідчих діях відбувалося впізнання п’ятьох обвинувачених засекреченим свідком.

«Сьогодні (30 липня – ред.) в управлінні ФСБ було впізнання прихованим свідком мого підзахисного і ще чотирьох обвинувачених. Слідчі дії триватимуть мінімум до кінця тижня. Днями у нас буде продовження арешту. Воно, ймовірно, відбудеться в Криму. Після цього їх етапують назад в СІЗО, де вони раніше перебували», – додав він.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».