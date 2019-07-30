«Налаштований позитивно»: український консул відвідав блогера Мемедемінова в російському СІЗО

Генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав у СІЗО кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого ФСБ Росії в пропаганді тероризму. Про це Малишевський розповів кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Розмовляли дві години, обговорили багато питань, які його цікавили. Наріман докладно розпитував про підсумки виборів до Верховної Ради України і кількісне представництво в новообраному парламенті кримських татар», – розповів Малишевський.

За його словами, Мемедемінов передавав слова подяки українським ЗМІ і журналістам, які висвітлюють його процес.

«Обговорили інцидент, що трапився на останньому засіданні 24 липня, коли одному з громадянських журналістів суд не дозволив вести фото- і відеозйомку судового процесу. Загалом він налаштований позитивно і розцінює своє перебування за гратами як тимчасове явище. Як і раніше, перебуває у спецблоці зі ще одним ув’язненим, на умови утримання не скаржиться. В інформаційній ізоляції, обумовленій спецблоком, просив оформити на його ім’я підписку газет», – додав консул.

Північнокавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 29 травня ухвалив рішення почати розгляд по суті справи кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова з 10 червня.

Мемедемінова арештували у березні 2018 року після обшуків у нього вдома в Бахчисарайському районі в анексованому Росією Криму і звинуватили у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності».

Українська прокуратура АРК тоді ж відкрила справу про «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» і «порушення недоторканності житла».

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в анексованому Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі інтернет».

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».