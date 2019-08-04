Заарештований в Криму Едем Бекіров потребує «термінової медичної допомоги і адекватного лікування» – Human Rights Watch

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch заявляють, що заарештований в Криму тяжкохворий Едем Бекіров потребує «термінової медичної допомоги і адекватного лікування».

«Російські чиновники в Криму повинні негайно перевести активіста Едема Бекsрова в лікарню для обстеження і лікування», – йдеться в повідомленні правозахисників від 3 серпня.

Старший науковий співробітник Human Rights Watch по Європі і Центральній Азії Юлія Горбунова зазначила, що Бекіров тяжкохворий, тому рідні і адвокати побоюються за його життя.

«Він повинен перебувати в лікарні, де він може отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув'язнення», – вважає Горбунова.

23 липня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через стан здоров’я Бекірова.

Російські слідчі відмовляються його шпиталізувати, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Раніше повідомлялося, що кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з підконтрольного Росії суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.

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Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодійшній президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».