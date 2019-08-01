Бекірова змушують заявити, що лідери Меджлісу кримськотатарського народу готували теракт в Криму – Чубаров

Заарештованого в Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова змушують свідчити проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, лідера кримських татар Мустафи Джемілєва і кримськотатарського бізнесмена Ленура Іслямова нібито вони готували теракт в Криму. Про це Чубаров розповів журналістам у Києві 31 липня, повідомляє «Укрінформ».

«Там ситуація дуже проста. Йому кажуть: Дай підтвердження про те, що тебе використали Рефат Чубаров, Мустафа Джемілєв, Ленур Іслямов, що вони готували терористичний акт в Криму – і все у тебе буде добре», – заявив Чубаров.

За його словами, Бекірову з інвалідністю першої групи поставлений ультиматум, ціна якого – людське життя.

Чубаров також наголосив, що Росія не виконує жодної рекомендації Європейського суду з прав людини щодо здоров’я Бекірова, і його стан постійно погіршується.

23 липня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через стан здоров’я Бекірова.

Російські слідчі відмовляються його шпиталізувати, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.

Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.