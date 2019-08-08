Дії Росії щодо Бекірова можуть мати фатальні наслідки – Денісова

Продовження тримання Едема Бекірова за ґратами, недопуск до нього незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя активіста. Про це у поширеному 8 серпня відкритому зверненні заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Рішення Європейського суду з прав людини, які зобов’язують уряд Росії негайно помістити Едема Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів, не виконуються. Численні звернення мої та адвокатів не дали очікуваних результатів. Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальшого тримання Едема Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень Європейського суду з прав людини для порятунку життя людини», – заявила український омбудсмен.

Денісова нагадала, що 8 серпня російський «Верховний суд Республіки Крим» розгляне рішення про продовження запобіжного заходу – тримання під вартою тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова.

Дочка кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада в анексованому Криму звинувачує в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, 7 серпня попросила президента України Володимира Зеленського допомогти її батькові.

«Мій батько Едем Бекіров помирає, і мені вже немає в кого просити допомоги. Але зараз я не прошу, а вимагаю. Як громадянка України і як дочка батька, який помирає, я маю на це повне право. Я вимагаю вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги моєму батькові, домогтися його лікування і зрештою звільнення», – написала Елеонора Бекірова у фейсбуці.

Російські слідчі відмовляються шпиталізувати Едема Бекірова, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Раніше повідомлялося, що кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з підконтрольного Росії суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.

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Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодійшній президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».