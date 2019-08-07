«Мій батько помирає»: дочка Бекірова просить Зеленського про допомогу

Дочка кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада в анексованому Криму звинувачує в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, просить президента України Володимира Зеленського допомогти її батькові.

Свою заяву Елеонора Бекирова опублікувала в мережі Facebook.

«Мій батько Едем Бекіров помирає, і мені вже немає в кого просити допомоги. Але зараз я не прошу, а вимагаю. Як громадянка України і як дочка батька, який помирає, я маю на це повне право. Я вимагаю вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги моєму батькові, домогтися його лікування і зрештою звільнення. Він абсолютно не винен: це знають ті, хто його заарештував і тримає в ув’язненні; знають ті, хто має намір його судити, хто повільно вбиває його», – йдеться у зверненні.

23 липня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через стан здоров’я Бекірова.

Російські слідчі відмовляються його шпиталізувати, попри рішення Європейського суду з прав людини.

Раніше повідомлялося, що кримінальну справу проти Бекірова перенаправили з підконтрольного Росії суду в Сімферополі в Красноперекопський районний суд.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив 30 липня, що Бекіров збирається голодувати, якщо його справу відправлять для розгляду в місто Красноперекопськ на півночі анексованого Росією Криму.

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Бекірова в анексованому Криму обвинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Він відкидає обвинувачення.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року тодійшній президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».