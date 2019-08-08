«Стриманість і хоробрість» – посольство США про Зеленського та ЗСУ після загибелі 4 військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і командування Збройних сил країни виявили стриманість після подій 6 серпня, коли на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців, вважають у посольстві США в Україні.



«Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули четверо українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту», – ідеться в коментарі, оприлюдненому 8 серпня на сторінці посольства у фейсбуці.



На переконання американських дипломатів, такий підхід заслуговує на повну підтримку «нормандської четвірки», включно з Росією. «Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили», – вказали дипломати.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня, що раніше цього ж дня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Зеленського, темою розмови була загибель чотирьох українських військових унаслідок обстрілу на Донбасі 6 серпня.

«Я сьогодні зранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним із цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближає до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей», – процитував Зеленський свої слова до російського лідера.

Президент України також повідомив після наради з силовиками 7 серпня, що закликав Путіна вплинути на «ту сторону» (підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі – ред.), щоб зупинити обстріли.

Четверо українських військових загинули 6 серпня на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило Міністерство оборони України. У відомстві заявили, що зафіксували два обстріли, які відбулися 6 серпня.

«О 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберній кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя», – інформувало Міністерство оборони.