Україна є однією з тем переговорів Макрона і Путіна у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон 19 серпня проведе переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, які, як очікуються, будуть зосереджені на темі конфлікту в Україні.

Зустріч пройде на півдні Франції, в літній резиденції голови французької держави Форт де Брегансон біля села Борм-ле-Мімоза. У 2017 році Макрон проводив переговори із Путіним у Версалі під Парижем.

Очікується, що президенти також обговорять напруженість навколо ядерної програми Ірану і конфлікт у Сирії.

Зустріч відбудеться після того, як на початку цього місяця президент України Володимир Зеленський закликав Путіна «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, щоб зупинити війну. Наполягаючи на тому, що мир Україні можна повернути лише шляхом дипломатії, Зеленський також закликав до нового раунду переговорів у «нормандському форматі» (Франція, Німеччина, Україна і Росія).

«Президент Зеленський зробив пропозиції, на які, як нам здається, президент Путін повинен відповісти обнадійливо», – цитує агентство AFP неназваного французького чиновника.

Радник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що діалог між Москвою і Парижем «активізувався» в останні місяці і що візит Путіна до Франції – «логічне продовження» його контактів із Макроном.

У червні Макрон заявив, що планує прийняти Путіна, «щоб вивчити всі форми співпраці щодо ключових тем дестабілізації чи конфлікту, без наївності, але не зачиняючи двері».

Візит Путіна до Франції триватиме один день.