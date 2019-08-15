Перші ініціативи президента щодо реінтеграції окупованих територій очікуються до 2020 року – ОП

Перший пакет президентських ініціатив щодо реінтеграції Донбасу і Криму має бути напрацьований до 2020 року, заявив заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка.

«Робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи має напрацювати пріоритетні напрями розробки правових засад реінтеграції частини Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим», – сказав Рябошапка.

За його словами, потрібно розробити «стратегію реінтеграції окупованих територій планом дій, який би регулярно переглядався».

Нині в Україні чинним є «Закон про реінтеграцію Донбасу», яку попередник президента Володимира Зеленського Петро Порошенко підписав ще в лютому минулого року.

У документі, зокрема, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором, дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій і Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, що визначає право держави на самооборону. У документі також наголошується, що тимчасова окупація Росією територій України, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Росії жодних територіальних прав.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.