Разумков розповів, що треба зробити для повернення окупованих територій

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков назвав заходи у внутрішній та зовнішній політиці України, які можуть сприяти поверненню окупованих територій під контроль української влади.

«Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов’язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території», – сказав Разумков в інтерв’ю російському виданню «Комерсант».

Він також додав, що «всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну», але «на жаль, це не вирішується законами».

За словами Разумкова, українська сторона прагне досягнення миру на Донбасі, але «не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання».

3 серпня сам Дмитро Разумков повідомив у коментарі Радіо Свобода, що партія «Слуга народу» висуватиме його на посаду голови Верховної Ради, а на посаду першого віце-спікера – Руслана Стефанчука.

Пропрезидентська партія «Слуга народу», здобула за підсумками дострокових виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати владну фракцію без допомоги жодних союзників.

Вибори до парламенту України відбулися 21 липня. До 5 серпня ЦВК має оголосити офіційні результати виборів.