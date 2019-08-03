У «Слузі народу» назвали висуванців на чільні посади

У партії «Слуга народу», яка за результатами парламентських виборів стає єдиною владною партією при своєму ж президенті Володимирові Зеленському, повідомили, яких діячів будуть висувати на деякі чільні посади.

Як повідомив Радіо Свобода голова партії Дмитро Разумков, партія висуне його на посаду голови Верховної Ради, а на посаду його заступника – Руслана Стефанчука.

Як сказав він, перебуваючи у Трускавці Львівської області на навчанні для новообраних депутатів від партії, місця в уряді переможці виборів іще не розподіляли. З повним переліком пропозицій на урядові посади в партії планують вийти вже в перші дні роботи новообраної Верховної Ради, сказав він.

Новообрана депутатка від партії Євгенія Кравчук додала, що після таких перестановок партію «Слуга народу» може очолити Олександр Корнієнко.

А кандидатом на посаду голови майбутньої фракції партії є Давид Арахамія. Він – четвертий номер виборчого списку «Слуги народу», підприємець і волонтер. На цій посаді в нього буде 15 заступників, додала Кравчук.

Колишній журналіст, народний депутат дотеперішнього скликання Сергій Лещенко, не обраний до нового складу парламенту, повідомив, що ці й інші кандидатури озвучив на зустрічі з новообраними депутатами президент Володимир Зеленський, який теж побував у Трускавці. Претендентів на посаду прем’єр-міністра наразі не називали, додав він.

Крім того, у прес-службі партії повідомили агентству «Інтерфакс-Україна», що на голову комітету в закордонних справах буде запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції – Марія Мезенцева.

Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити «в більш розширеному форматі», і комітет зі свободи слова.

Пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула за підсумками дострокових виборів понад 250 мандатів депутатів Верховної Ради. Цього достатньо, щоб сформувати однопартійний уряд без допомоги жодних союзників.

Вибори до парламенту України відбулися 21 липня. До 5 серпня Центральна виборча комісія має оголосити повні офіційні результати виборів.