Під підозрою: судді, яка виносила вирок Миколі Семені, загрожує в’язниця

Слідчі органи України висунули підозру судді підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя. Кримінальне провадження відкрите у зв’язку з вироком, який вона винесла майже два роки тому авторові Крим.Реалії, кримському журналісту Миколі Семені.

Умовний вирок із забороною займатися публічною діяльністю, про яку йдеться в кримінальному провадженні Прокуратури АРК, журналіст Микола Семена вже практично відбув. Водночас судді Залізничного райсуду Сімферополя тепер загрожує реальне позбавлення волі, якщо вона колись потрапить до рук українського правосуддя.

«Це воєнний злочин, який не має терміну давності»

Слідчі прокуратури АРК і Нацполіції України в АРК підозрюють суддю у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Ця стаття застосовується до підконтрольної Росії влади півострова, бо анексію Криму і процеси, що відбуваються там у результаті цих подій, українські слідчі трактують як порушення міжнародного гуманітарного права. В українському законодавстві йому відповідає стаття про порушення законів і звичаїв війни.

Суддя здійснювала розгляд кримінальної справи стосовно українського журналіста, незаконно застосовуючи кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство Росії на території окупованого півострова Крим»

«Зазначена суддя, реалізуючи політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнськи налаштованого населення в Криму, упродовж лютого-вересня 2017 року, на порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни, здійснювала розгляд кримінальної справи стосовно українського журналіста, незаконно застосовуючи кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство Росії на території окупованого півострова Крим», ‒ мовиться у повідомленні Прокуратури АРК.

Заступник прокурора АРК Ігор Поночовний уточнює, що вирок Миколі Семені є прикладом «політики переслідування українського населення в Криму, запровадженої Росією з 2014 року для знищення будь-яких проявів української ідентичності на півострові».

«Але кожен представник окупаційної влади має пам’ятати, що нехтування положеннями міжнародного гуманітарного права, які регулюють правила та умови війни, ‒ це воєнний злочин, який не має терміну давності», ‒ нагадує він.

У прокуратурі уточнили, що повідомлення про підозру кримській судді було оприлюднене в офіційному урядовому виданні України «Голос України» і надіслане на офіційну електронну адресу підконтрольного Росії Залізничного райсуду Сімферополя. До справи також залучався адвокат у межах безоплатної правової допомоги, а матеріали про виклик судді надалі публікуватимуться на сайтах Прокуратури АРК і Національної поліції АРК.

Поки у відомстві не називають прізвище судді, якій висунута підозра. Але в Залізничному районному суді Сімферополя розглядала справу Миколи Семени і виносила йому вирок одна суддя ‒ Надія Школьна.

«Поклялася бути неупередженою та справедливою»

Тоді Надія Школьна працювала в цьому суді лише кілька місяців. Питання про її призначення розглядала підконтрольна Росії кваліфікаційна колегія Криму в листопаді 2015 року. А у травні 2016 року Надія Школьна стала російською суддею, згідно з указом президента Росії Володимира Путіна.

У червні 2016 року Надія Школьна склала присягу судді. Вона «присягнула чесно й сумлінно виконувати свої обов’язки, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки законові, бути неупередженою та справедливою», мовиться у повідомленні російського суду.

На сайті суду сказано, що Школьна призначена на свою посаду без обмеження терміну, тобто виконує свої обов’язки довічно.

Чим суддя займалася до цього, точно не відомо. Але до моменту російської анексії Криму вона, ймовірно, не працювала в судових органах півострова.

Вирок ‒ мовчання

Кримінальна справа стосовно Миколи Семени була порушена кримським главком ФСБ Росії у квітні 2016 року. Тоді російські силовики прийшли до нього додому з обшуком. Одночасно слідчі дії проводилися ще за сімома адресами кримських журналістів, яких допитували як свідків.

Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії (стаття 280.1 Кримінального кодексу Росії). Приводом стала його публікація для Крим.Реалії про громадянську блокаду півострова. Цей матеріал, опублікований у рубриці «Погляд», російське слідство розцінило як «заклик до порушення територіальної цілісності Росії». Справу розслідували рік, іще рік журналіста судили.

Під час розгляду справи Миколи Семени суддя Надія Школьна проігнорувала майже всі клопотання захисту, зокрема про визнання неприпустимим доказом результатів стеження, яке велося за журналістом іще до дозволу суду. Вона також сприяла закритості процесу, хоча обвинувачений і його захист наполягали на тому, щоб він був гласним і публічним. У 2017 році суддя неодноразово відмовляла в проведенні фото- і відеозйомки судових засідань журналістам, які хотіли висвітлювати процес.

У результаті 22 вересня 2017 року Надія Школьна засудила Миколу Семену до 2,5 років умовного ув’язнення з випробувальним терміном і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

Сам Микола Семена тоді назвав цей вирок «великою шкодою для всієї російської журналістики, яка має боятися статті 280.1 (Кримінального кодексу Росії ‒ ред.)».

Незабаром підконтрольний Росії Верховний суд Криму в межах апеляційного оскарження частково пом’якшив вирок ‒ залишив чинною норму про умовне ув’язнення, але скоротив термін заборони на публічну діяльність до двох років.

Пункт про заборону публічної діяльності позбавив журналіста права на професію, в якій він більше ніж 50 років. У разі порушення цієї заборони Миколі Семені загрожує заміна умовного ув’язнення на реальне.

І його наслідки

Вирок, який Надія Школьна винесла Миколі Семені, засудила низка українських медіаорганізацій і авторитетних міжнародних інституцій. Солідарність із Миколою Семеною висловили 27 правозахисних організацій, які об’єднані в Платформу громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform).

«Платформа громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform) обурена жорстокістю заходів, які вживає російський уряд щодо тих, хто висловлює мирну незгоду з його політикою в Криму. Члени CSP висловлюють свою підтримку й солідарність із Миколою Семеною і закликають міжурядові організації й міжнародне товариство рішуче й чітко виступати проти репресивних дій Росії у Криму», ‒ наголосили в об’єднанні міжнародної правозахисної платформи.

Правозахисна організація «Меморіал» у Росії визнала, що Семену переслідують із політичних причин.

Із моменту винесення вироків Миколі Семені минуло два роки. І тільки зараз одна із суддів у його справі сама стала фігуранткою кримінального провадження. Стаття, за якою на материковій Україні підозрюють Надію Школьну, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років. Але поки суддя недоступна українському слідству, реальне покарання їй не загрожує.

Решта причетних до кримінального переслідування журналіста поки жодної відповідальності не понесли. Серед них, наприклад, прокурор, обвинувач Семени Світлана Удінська, оперативник ФСБ, який проводив стеження за будинком журналіста, Ілля Хоменко, співробітниця ФСБ, яка проводила експертизу публікації журналіста, Ольга Іванова та інші.

У Прокуратурі АРК не виключають, що в кримінальному провадженні можуть з’явитися й інші прізвища. «Наразі ще триває досудове розслідування. Якщо буде достатньо доказів, щоб довести провину інших, наприклад слідчого та судді (у справі Миколи Семени ‒ ред.), то обов’язково будуть висунуті підозри», ‒ повідомили Крим.Реалії в прес-службі відомства.

Надія Школьна ніяк не відреагувала на повідомлення про висунення їй підозри Прокуратурою АРК. Ми спробували зв’язатися з нею, але у приймальні Залізничного райсуду Сімферополя нам повідомили, що вона не може відповісти на наші запитання, бо перебуває у відпустці. Коли суддя повернеться до роботи, сказати не змогли.