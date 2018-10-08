Правозахисники: світ має вимагати від Росії відпустити Семену на лікування

Правозахисники закликають міжнародну спільноту відреагувати на заборону журналістові Миколі Семені виїхати з анексованого Росією Криму на лікування в кардіологічній клініці Києва.

«Миколі Семені 68 років. Тривале політичне переслідування завдало суттєвої шкоди його здоров’ю і позначилося на моральному стані. Де-факто владі Криму були передані усі медичні документи, які підтверджують необхідність стаціонарного нейрохірургічного і кардіологічного лікування на материковій Україні. За цих умов відмова у наданні дозволу для лікування виглядає цинічним знущанням над журналістом», – заявляють правозахисники.

Вони закликали комісара Ради Європи з прав людини, делегатів жовтневої сесії ПАРЄ і країн-учасниць Ради Європи поставити перед Росією питання про надання Миколі Семені дозволу на виїзд із окупованого Криму для проходження лікування у нейрохірургічній і кардіологічній клініках на материковій Україні.

Серед підписантів звернення: Центр громадянських свобод, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Українська Гельсінські спілка з прав людини, Фундація Відкритий Діалог, Харківська правозахисна група, Луганський обласний правозахисний центр «Альтернатива», Медійна ініціатива за права людини, громадська організація «КримSOS» Кримський дім, Кримська правозахисна група, Центр інформації про права людини, Інститут масової інформації .

2 жовтня Радіо Свобода повідомляло, що українському журналісту Миколі Семені відмовили в дозволі на виїзд з анексованого Криму для проходження лікування в кардіологічній клініці Києва.

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У Криму автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили вирок Семені.

Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.