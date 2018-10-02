Російська влада Криму відмовила журналісту Семені у виїзді на лікування до Києва

Українському журналісту Миколі Семені відмовили в дозволі на виїзд з анексованого Криму для проходження лікування в кардіологічній клініці Києва, повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на отриману адвокатом Емілем Курбедіновим відповідь з російської Федеральної служби виконання покарань.

Раніше Національна спілка журналістів України закликала українську владу і міжнародні організації докласти всіх зусиль, щоб домогтися необхідного лікування в кардіологічній клініці Києва кримського журналіста Миколи Семени. Відповідні звернення в ОБСЄ і до російського Уповноваженого з прав людини надіслала і український омбудсмен Людмила Денисова.

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Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколи Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили вирок Семені.

Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.