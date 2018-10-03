НСЖУ закличе міжнародних партнерів до солідарності з Семеною – заява

Національна спілка журналістів України заявляє, що обурена тим, що журналістові Миколі Семені відмовлено покинути тимчасово окупований Крим для лікування в кардіологічній клініці Києва.

«Національна спілка журналістів закликатиме всіх міжнародних партнерів і українських колег виявити солідарність з Миколою Семеною, якому в ці дні так важлива підтримка. Ми також сподіваємося, що міжнародні медійні, правозахисні та гуманітарні організації зможуть вплинути на російську владу для того, щоб кримському журналісту дозволили виїзд на лікування до України (так у тексті НСЖУ – ред.)», – зазначила перша секретар НСЖУ Ліна Кущ.

2 жовтня Радіо Свобода повідомляло, що українському журналісту Миколі Семені відмовили в дозволі на виїзд з анексованого Криму для проходження лікування в кардіологічній клініці Києва.

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Раніше Національна спілка журналістів України закликала українську владу і міжнародні організації докласти всіх зусиль, щоб домогтися необхідного лікування в кардіологічній клініці Києва кримського журналіста Миколи Семени. Відповідні звернення в ОБСЄ і до російського Уповноваженого з прав людини надіслала і український омбудсмен Людмила Денисова.

Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколи Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили вирок Семені.

Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.