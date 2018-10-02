Семена зможе клопотати про умовно-дострокове звільнення в липні 2019-го – адвокат

Український журналіст Микола Семена зможе виїхати з території анексованого Криму на материкову частину України в липні 2019 року в разі умовно-дострокового звільнення – про це його адвокат Еміль Курбедінов розповів проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За його словами, Микола Семена отримав листа від начальника виконавчої служби, в якому той повідомляє, що не уповноважений розглядати його «виїзд за кордон». Миколі Семені, додає адвокат, залишається чекати на умовно-дострокове звільнення.

«Виходить, що лише в липні закінчується половина терміну умовного засудження. Він може клопотати про умовно-дострокове. Якщо задовольнять, а це робиться через суд, тоді він споційно зможе виїхати», – каже адвокат.

Читайте також: «ЄСПЛ зареєстрував скаргу засудженого в Криму журналіста Семени – адвокат​»

2 жовтня стало відомо, що Миколі Семені не дозволили виїхати з анексованого Криму на материкову частину України для лікування в кардіологічній клініці Києва.

Раніше Національна спілка журналістів України закликала українську владу і міжнародні організації докласти всіх зусиль, щоб домогтися необхідного лікування в кардіологічній клініці Києва кримського журналіста Миколи Семени. Відповідні звернення в ОБСЄ і до російського Уповноваженого з прав людини надіслала і український омбудсмен Людмила Денисова.

Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколи Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

Читайте також: «Микола Семена: перший рік мовчання»

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили вирок Семені.

Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.