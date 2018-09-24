ЄСПЛ зареєстрував скаргу засудженого в Криму журналіста Семени – адвокат

Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу кримського журналіста Миколи Семени і його захисника адвоката міжнародної правозахисної групи «Агора» Олександра Попкова на вирок російського суду в окупованому Сімферополі. Про це у Facebook повідомив 24 вересня журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«ЄСПЛ зареєстрував скаргу Миколи Семени і його захисту на вирок російського суду в Криму. Без пріоритету, як рекомендував Євросоюзу, але теж непогано», – вказав Наумлюк.

«Ми розраховуємо на справедливий, на відміну від російського, судовий розгляд. Ми вважаємо, що є всі підстави для визнання порушень статей 10, 6 і 8 Європейської конвенції, тобто втручання в особисте життя під час прослуховування і обшуку, несправедливий судовий розгляд, коли суд задовольнився висновками експертів ФСБ і відкинув висновки фахівців захисту. І основне: порушення свободи слова, коли журналіста притягнули до кримінальної відповідальності за його працю, за його статті», – цитує адвоката Семени російська «Новая газета».

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Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколи Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили вирок Семені.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.