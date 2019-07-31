Прокуратура АРК повідомила про підозру судді, яка винесла вирок автору Крим.Реалії

Прокуратура АР Крим та слідчі Нацполіціі України в АРК і Севастополі повідомили про підозру судді підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя, яка засудила автора проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Зазначена суддя, реалізуючи політику держави-окупанта спрямовану на переслідування проукраїнськи налаштованого населення в Криму, протягом лютого-вересня 2017 року, в порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни, здійснювала розгляд кримінальної справи стосовно українського журналіста, незаконно застосовуючи кримінальну і кримінально-процесуальне законодавство Росії на території окупованого півострова Крим», – мовиться в повідомленні прокуратури АРК 31 липня.

У відомстві зазначили, що суддя «заборонила допит журналіста, проігнорувавши подані ним неспростовні докази» щодо висунутих звинувачень. Таким чином, вважають у відомстві, «суддя позбавила журналіста права на справедливий судовий процес, що є серйозним порушенням зазначеної Конвенції».

«Політика переслідування українського населення в Криму, запроваджена Росією з 2014 року, має на меті знищення будь-яких проявів української ідентичності на півострові. Незаконні вироки щодо кримчан, які відкрито виступають проти окупації, додаткове тому підтвердження. Однак кожен представник окупаційної влади повинен пам’ятати, що нехтування положеннями міжнародного гуманітарного права, що регулюють правила і умови війни – це військовий злочин, який не має строків давності», – зазначив заступник прокурора АР Крим Ігор Поночовний.

У прокуратурі АРК не називають імені та прізвища як засудженого в Криму журналіста, так і судді, якій оголошено підозру. Однак у відомстві додають скріншот публікації з сайту Крим.Реаліі, за яку журналіста засудили до умовного терміну.

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Захист Семени подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Однак ЄСПЛ відмовив в пріоритетному розгляді скарги Миколи Семени.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений журналістові вирок.

Екс-президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент називав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, і зазначав, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом в Криму, має бути скасований.