У НСЖУ обурені вимогою кримського прокурора заборонити Семені громадську діяльність

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) обурена вимогою підконтрольного Росії кримського прокурора заборонити журналістові Миколі Семені протягом трьох років займатися будь-якою громадською діяльністю, а також проханням засудити його до трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання. Про це в коментарі проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії сказав глава НСЖУ Сергій Томіленко.

«Спілка журналістів засуджує в цілому судовий процес, судилище над нашим колегою Миколою Семеною. Переслідувати за погляди журналіста не можна. Ми закликаємо посилити зовнішній тиск на російську владу. Ми ініціювали на Форумі видавців у Львові спеціальну заяву солідарності з Миколою Семеною, з Романом Сущенком. І зараз, наскільки я знаю, ПЕН-конгрес також готується підтримати Миколу Семену», – сказав Томіленко.

На засіданні підконтрольного Росії суду в окупованому Криму 18 вересня відбулися дебати сторін, сам Микола Семена виступив із заключним словом.

Сторона обвинувачення попросила для кримського журналіста Миколи Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але з відстрочкою виконання на три роки. Прокурор Світлана Будинська також просить суд заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

У своєму заключному слові Семена сказав, що в разі обвинувального вироку «це буде вирок не українському журналістові, а російській журналістиці», маючи на увазі, що нині Росія фактично контролює окупований Крим.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред’явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і, зокрема, Миколи Семени.