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18 Вересень 2017, Київ 21:11
Новини | Події

У НСЖУ обурені вимогою кримського прокурора заборонити Семені громадську діяльність

Микола Семена

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) обурена вимогою підконтрольного Росії кримського прокурора заборонити журналістові Миколі Семені протягом трьох років займатися будь-якою громадською діяльністю, а також проханням засудити його до трьох років позбавлення волі з відстрочкою виконання. Про це в коментарі проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії сказав глава НСЖУ Сергій Томіленко.

«Спілка журналістів засуджує в цілому судовий процес, судилище над нашим колегою Миколою Семеною. Переслідувати за погляди журналіста не можна. Ми закликаємо посилити зовнішній тиск на російську владу. Ми ініціювали на Форумі видавців у Львові спеціальну заяву солідарності з Миколою Семеною, з Романом Сущенком. І зараз, наскільки я знаю, ПЕН-конгрес також готується підтримати Миколу Семену», – сказав Томіленко.

На засіданні підконтрольного Росії суду в окупованому Криму 18 вересня відбулися дебати сторін, сам Микола Семена виступив із заключним словом.

Сторона обвинувачення попросила для кримського журналіста Миколи Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але з відстрочкою виконання на три роки. Прокурор Світлана Будинська також просить суд заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

У своєму заключному слові Семена сказав, що в разі обвинувального вироку «це буде вирок не українському журналістові, а російській журналістиці», маючи на увазі, що нині Росія фактично контролює окупований Крим.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред’явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реалії статтю. В цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, і, зокрема, Миколи Семени.

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