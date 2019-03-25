Проекту Радіо Свобода Крим.Реалії п'ять років

Крим.Реалії – кримський проект української служби Радіо Свобода, що стартував у березні 2014 року, в перші дні окупації й анексії Росією Кримського півострова, відзначає 5-річчя.

Перший російськомовний сайт Крым.Реалии побачив світ 25 березня 2014 року, а україномовний Крим.Реалії і сайт кримськотатарською мовою Qırım.Aqiqat – на початку квітня того ж року.

За п'ять років сайти кримського проекту відвідали понад 115 мільйонів читачів, з яких, ймовірно, близько чверті – кримчани. Також читачі переглянули понад 200 мільйонів сторінок. Ютуб-канал «Крим.Реалії», створений у листопаді 2014 року, зараз має майже 65 тисяч передплатників, 58 мільйонів переглядів відео і майже 250 мільйонів хвилин переглянутого відео.

Починаючи з червня 2014 року, кримська команда готує дві щотижневі телевізійні програми з унікальним кримським контентом – «Крим.Реалії» для загальнонаціональних та регіональних телеканалів і «Крым.Реалии», що виходить на міжнародному супутниковому телеканалі «Настоящее время» і в кабельних мережах більш ніж 25 країн Східної Європи та Центральної Азії.

У вересні 2015 року кримська команда запустила Радіо Крим.Реалії, що транслює свої передачі на середніх хвилях 549 АМ на більшу частину території Криму, південний схід України і передгірні райони Північного Кавказу Росії, а з вересня 2017 року – цілодобовий канал Радіо Крим.Реалії на частоті 105,9 FM, який можна слухати на північному сході Криму.

Крим.Реалії також представлений у більшості провідних соціальних мереж.

До початку спроб російської влади блокувати сайт у Криму в 2016 року, російська дослідницька організація Медіалогія протягом трьох років вносила Крим.Реалії у трійку найбільш цитованих кримських інтернет-ресурсів.

Через тиск і погрози понад півсотні журналістів, які співпрацювали з Крим.Реалії, були змушені залишити межі Кримського півострова або припинити таку співпрацю.

Відомий кримський публіцист і журналіст Микола Семена, який співпрацював з Крим.Реалії, був засуджений підконтрольним Росії кримським судом до 2,5 років умовно із забороною на 3 роки займатися публічною (в тому числі журналістської) діяльністю. За публікацію на сайті Крим.Реалії його звинуватили у посяганні на територіальну цілісність Росії.

Ще два кримські громадські журналісти – Наріман Мемедемінов і Сервер Мустафаєв, які передавали інформацію Крим.Реалії, були заарештовані російською владою і зараз переслідуються за звинуваченням у тероризмі й екстремізмі.

У будинках шести журналістів із Сімферополя, Севастополя та Ялти, яких російська влада підозрювала у співпраці з Крим.Реалії, в 2016 році представники ФСБ Росії провели обшуки та вилучили оргтехніку.

Кільком українським журналістам, які співпрацювали з Крим.Реалії, російська влада заборонила в'їзд на Кримський півострів, а окремих – змусили залишити його. Останній випадок – на початку 2019 року ФСБ заборонила в'їзд до Криму на 10 років фотокореспонденту Крим.Реалії Аліні Смутко. Низка кримських журналістів зазнали і продовжують зазнавати цькування в російських і місцевих ЗМІ через припущення, що вони публікуються в Крим.Реалії.

За словами головного редактора Володимира Притули, Крим.Реалії продовжують працювати для кримчан, незважаючи на протидію з боку російської влади на півострові. «Журналісти Крим.Реалії і далі надають своїй аудиторії те, що їй недоступно з місцевих засобів інформації: новини без цензури, відповідальний обмін думками, відкрите обговорення проблем», – сказав Притула.