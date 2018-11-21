Кримському журналістові Семені зробили операцію

Переслідуваний в анексованому Росією Криму журналіст Микола Семена переніс операцію в Сімферопольській міській клінічній лікарні № 7, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, 21 листопада лікарі Сімферопольської міської клінічної лікарні № 7 виписали журналіста зі стаціонарного лікування. Перед цим, 13 листопада, Миколі Семені видалили жовчний міхур і каміння з жовчовивідних шляхів. Це сталося після того, як вдень 12 листопада Микола Семена відчув різкі болі в області живота.

Як повідомив Семена своєму адвокатові Емілю Курбедінову, на даний час лікарі зняли шви, йому приписана сувора дієта.

«Як відомо з природи цієї хвороби, вона виникає у людей через неправильне харчування і стреси. Тепер життя відомого журналіста обтяжене не тільки хворобами хребта і серця, а й тяжкою хворобою травної системи – холециститом. Цілком зрозуміло, що це результат майже трирічного незаконного судового переслідування журналіста», – сказав адвокат Еміль Курбедінов.

В анексованому Росією Криму автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили вирок Семені.

Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.

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