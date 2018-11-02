RFE / RL нагадує про переслідування кримського журналіста Миколи Семени

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE / RL) повідомляє, що має документальні підтвердження фактів тиску на журналістів в Міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Зокрема, нагадує про переслідування в анексованому Росією Криму автора Радіо Свобода і Крим.Реаліі, журналіста Миколи Семени.

«Ми працюємо для аудиторії країн, у яких відчувається нестача вільної преси, RFE / RL намагається заповнити цю прогалину і допомагати місцевим незалежним журналістам. Однак атмосфера ворожого ставлення до незалежних ЗМІ згущується майже всюди і потурає нападкам на вільну пресу, дозволяє уряду ігнорувати ці нападки», – повідомив головний редактор RFE / RL Ненад Пеїч.

Він підкреслив, що кількість журналістів медіакорпорації RFE / RL, які зазнали тиску цього року, збільшилася.

«Але у RFE / RL є більш ніж 60-річний досвід протистояння репресивним режимам, і ми не будемо мовчати», – підкреслив Пеїч.

У Криму автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили вирок Семені.

Керівництво корпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода назвало необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.