Йованович: українські журналісти зазнають погроз, насильства і тиску. Це неприпустимо

Посол США в Україні Марі Йованович наголосила на важливості професіоналізму та збалансованості в журналістиці у світі загалом та особливо в Україні, коли вона входить у період виборів.

Про це дипломат сказала в Києві під час виступу на презентації онлайн-колекції «Як КҐБ стежив за Радіо Свобода» – проекту Радіо Свобода та Центру дослідження визвольного руху та Галузевого державного архіву СБУ.

«Українські журналісти, включно з деякими вашими колегами (журналістами Радіо Свобода – ред.), зазнають погроз, фізичного насильства та тиску. Зокрема, йдеться про Наталію Седлецьку. Це неприпустимо у сучасній демократії», – зауважила посол.

Вона також нагадала про двох інших журналістів Радіо Свобода, які утримуються у непідконтрольних Україні Донецьку та Криму – Станіслава Асєєва та Миколу Семену.

«Ви чули про Станіслава Асєєва, який із величезним особистим ризиком і самопожертвою працював на Донбасі, щоб інформувати Україну та світ про те, що відбувається. Так само Микола Семена, якого незаконно утримують (у Криму – ред.)», – зазначила посол.

Доступ до масиву даних з телефонів Наталки Седлецької (журналістки Радіо Свобода, головного редактора програми «Схеми: корупція в деталях») та Крістіни Бердинських (журналістки видання «Новое время») за період у 17 місяців викликав широку критику українських і міжнародних антикорупційних, правозахисних і журналістських спільнот, дипломатів і урядових організацій, які назвали обсяг цього масиву надмірним.

Журналіст Станіслав Асєєв (Васін), який співпрацював, зокрема, із проектом Радіо Свобода Донбас.Реалії, перебуває в ув’язненні угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

У Криму автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Підконтрольний Кремлю суд призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на два роки.