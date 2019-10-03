​(Друкуємо мовою оригіналу)

С 1 октября в Мариуполе люди выходят на акции протеста против подписанной в Минске так называемой «формулы Штайнмайера» и уже огласили акцию бессрочной. Более 300 жителей города требуют обнародования полного текста подписанных документов, расценивают подписание соглашения как «сдачу интересов Украины» и готовы защищать свой город и страну, как в 2014 году.

В Мариуполе прошла акция «Нет капитуляции». Более 300 жителей города выразили свой протест против реализации «формулы Штайнмайера», подписанной в Минске, и дальнейших договоренностей с Путиным в ущерб интересам Украины. На митинге было обнародовано обращение жителей Мариуполя к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе СБУ, народным депутатам, МИДу страны и участникам Трехсторонней контактной группы с требованием не допустить выполнения «договоренностей» в ущерб интересам страны. Текст обращения включает 15 требований от горожан и уже опубликован в социальных сетях.

Готовится вариант обращения на английском языке. Он будет разослан представителям всех иностранных посольств в Украине, международным организациям и фондам.

В подписании так называемой «формулы Штайнмайера» мы видим угрозу безопасности нашей страны. Украинцы и мариупольцы, в частности, не привыкли к такому обращению



«В подписании так называемой «формулы Штайнмайера» мы видим угрозу безопасности нашей страны. Украинцы и мариупольцы, в частности, не привыкли к такому обращению. Мы немало сделали для того, чтобы Мариуполь был мирным городом и намерены в дальнейшем отстаивать свой город. Нам не понятно, почему выборы на оккупированной территории должны происходить без ее деоккупации и без контроля над государственной границей Украины. Только после этого можно поднимать вопросы о выборах», – резюмировал организатор митинга, волонтер Дмитрий Чичера.

После подписания этих договоренностей мы поняли, что наши власти хотят сдаться



«Я в шоке! Я пять лет живу в Мариуполе и жду возвращения в свой Донецк. И после подписания этих договоренностей мы поняли, что наши власти хотят сдаться. Какие могут быть выборы без контроля территории? Какая может быть амнистия боевикам? Это люди, которые отобрали мой дом и убивали моих друзей. Мы говорим «Нет капитуляции!», – сказала руководитель Арт-платформы «ТЮ!» Диана Берг.

Если будут сдавать интересы Украины, я думаю, что у боевиков не будет шанса добежать до взлетной полосы, чтобы убежать. У людей очень сильная мотивация, потому что здесь многие и многое утратили из-за русского мира



«Все, кто здесь присутствует, тоже хотят мира. Но мира не любой ценой. Мир любой ценой мы уже проходили не раз, как говорит история. Мы этого больше не хотим. Если бы мы этого хотели, мы сдались бы еще в 2014 году. Но мы выбрали путь борьбы за независимость Украины. Иначе для чего нужно было столько искалеченных судеб и утраченных жизней, для чего было столько пролито крови? Сейчас уже не 2014-й год, и если будут сдавать интересы Украины, я думаю, что у боевиков не будет шанса добежать до взлетной полосы, чтобы убежать. У людей очень сильная мотивация, потому что здесь многие и многое утратили из-за русского мира», – уверена волонтер Оксана Зайцева.

Активисты города назвали акцию «Нет капитуляции!» бессрочной, она будет проводиться ежедневно, и уже создан координационный центр в Мариуполе. Сбор подписей под обращением продолжается.

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