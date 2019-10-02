Світова преса: Київ і Москва по-різному трактують «формулу Штайнмаєра»

Мирні переговори щодо України отримали прорив, коли Київ змирився з компромісом – із таким заголовком вийшла стаття на сайті видання Bloomberg. Українська влада і сепаратисти стали на крок ближче – робить висновок німецьке видання ZEIT ONLINE, розповідаючи читачеві, про що домовились напередодні у Мінську. Інше німецьке видання – Der Spiegel – звертає увагу читача на «Заплутану формулу миру» і на те, як по-різному трактують останню домовленість у Мінську Київ і Москва. А польське видання розповідає про зустріч голлівудського актора Тома Круза із Володимиром Зеленським, який назвав події в Україні «місією здійсненною».

Мирні переговори щодо України отримали прорив, коли Київ змирився з компромісом – із таким заголовком вийшла стаття на сайті видання Bloomberg.

З моменту ухвалення мирної угоди в 2015 році, якої ніхто не дотримувався, останні переговори в Мінську про припинення п’ятирічного [збройного] конфлікту на сході України призвели до першого серйозного прориву, відкривши шлях до міжнародного саміту для досягнення прогресу, пише видання.

Переговірники, які зустрілися у вівторок у білоруській столиці Мінську, домовились про графік, згідно з яким відбудуться вибори у непідконтрольних Україні регіонах, і буде ухвалений новий закон про надання їм особливого статусу. План, більш відомий як «формула Штайнмаєра», був запропонований Франком-Вальтером Штайнмаєром, коли той був міністром закордонних справ Німеччини.

Домовленості дійшли, коли новий президент України Володимир Зеленський поставив за одну з цілей кращі відносини з Росією, – мовиться у статті. – У вівторок він повторив, що Україна хоче припинення вогню, виведення бойовиків, яких підтримує Росія, запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ.

«Якщо ми хочемо, щоб вибори пройшли згідно із законодавством України, то ми розуміємо, що не може бути кулеметів, кордон повинен бути наш», – цитує видання заяву Зеленського на прес-конференції в Києві. Вибори не можуть бути проведені, якщо «будь-які війська» залишаться у зоні конфлікту, сказав він.

Видання інформує тих читачів, які недостатньо знайомі із ситуацією: «Україна та Росія, колишні союзники, перебувають у збройному у конфлікті відтоді, як протестувальники в Києві в 2014 році скинули Віктора Януковича – українського лідера, підтримуваного Кремлем.

Через бойові дії були запроваджені санкції США та Європейського союзу проти Росії, що нагадало протистояння часів Холодної війни», – пише видання.

«Формула Штайнмаєра сама по собі не несе жодної загрози та зради», – сказав по телефону кореспондентові Bloomberg Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії.

«Позиція України полягає в тому, що вимоги безпеки виконуються перед виборами, і вибори проходять вільно. Тож питання: чи Україна здасть ці позиції, що було б дуже погано, чи наполягатиме на них?», – міркує Гарань.

Але Зеленський заявив, що особливий статус Донбасу не буде включати зміни до Конституції України, які визначають цілі для членства в ЄС та НАТО. Кремль виступає проти планів свого сусіда щодо західної інтеграції, що викликало напругу між двома колишніми союзниками ще у 2013 році.

Законодавство про спеціальний статус буде розроблене парламентом у рамках «тісної співпраці та консультацій із суспільством», сказав Зеленський. «І в цьому новому законі не буде перейдено ніяких «червоних ліній». Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції», – наголосив він.

Наступним кроком, пише видання, можуть стати переговори за участю лідерів Німеччини та Франції разом із Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним – так званий «нормандський формат» для переговорів.

Розвиток подій у вівторок відкриває шлях до такої зустрічі та кроків до мирного вирішення конфлікту, – таку думку висловив виданню Олексій Чесноков, колишній чиновник Кремля, який продовжує консультувати російську владу щодо України. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що «двері відчинені» для подальшого прогресу у виконанні мирної Мінської угоди 2015 року.

«Сьогодні були усунені остаточні перешкоди для проведення саміту «нормандської четвірки», – закінчує цитатою Зеленського свою статтю видання Bloomberg. «Ми дізнаємось дату найближчим часом».

«Українська влада і сепаратисти стали на крок ближче» – із таким заголовком німецьке видання ZEIT ONLINE ​ розповідає читачеві, про що домовились напередодні у Мінську.

Сторони конфлікту на сході України хочуть надати особливий статус окремим територіям Луганської й Донецької областей, – пише видання. – Представники українського уряду та проросійські сепаратисти підписали відповідну угоду на засіданні так званої контактної групи в Мінську. Це проклало шлях для зустрічі на найвищому рівні у так званому «нормандському форматі» лідерів Франції, Німеччини, України та Росії – цитує видання президента України Володимира Зеленського, який заявив, що дата зустрічі стане відомою незабаром.

Угода про спеціальний статус відповідає «формулі Штайнмаєра», яка буде включена в новий закон, який ще не існує», – цитує ZEIT ONLINE Зеленського і зауважує, що не так давно Росія звинуватила Україну в бойкоті згаданої «формули».

Натомість підтримувані Росією сепаратисти розуміють «формулу» так, що особливий статус буде тимчасовим, а вибори, які відбудуться незабаром, пройдуть під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), і все це приведе до подальшого роззброєння. Після того, як ОБСЄ визнає вибори, слід застосувати постійний особливий статус для ОРДЛО. Зеленський заявив, що демократичні вибори не можуть відбуватися під дулами кулеметів.

За даними ОБСЄ, яка задіяна в переговорах, сторони узгодили і подальше розведення військ, починаючи з 7 жовтня. Очікується, що цей процес, який називається роз’єднанням, призведе до демілітаризації у містах Петрівське та Золоте. Ще восени 2016 року, нагадує видання, обидві передні секції цих населених пунктів були демілітаризовані на короткий час.

Зустріч канцлера Анґели Меркель із президентами Франції, України та Росії була запланована на жовтень. Німеччина та Франція зробили цю зустріч залежною від прогресу на сході України, повідомляє видання, цитуючи міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса: «Мені приємно, що конструктивна атмосфера у Тристоронній контактній групі в Мінську призвела до великої надії на прогрес. Це відкриє двері до «нормандського саміту» та інших етапів імплементації Мінських домовленостей».

Німецьке видання звертає увагу на те, що 7 вересня Україна та Росія обмінялися 70 утримуваними – по 35 з кожного боку, а сам обмін відбувся на тлі напружених відносин між двома країнами. Також ZEIT ONLINE нагадує, що Росія анексувала український півострів Крим більш ніж п’ять років тому, а з 2014 року частини східної України, що межують із Росією, перебувають під контролем «повстанців» (саме таке слово вживає німецьке видання, маючи на увазі бойовиків, – ред.), яких підтримує Росія. За результатами бойових дій у цьому регіоні, за оцінками ООН, загинуло близько 13 000 людей, – підсумовує ZEIT ONLINE.

Інше німецьке видання – Der Spiegel – звертає увагу читача на «Заплутану формулу миру»: із таким заголовком вийшла стаття Христини Гебель, яка працює для видання у столиці Росії Москві. Журналістка звертає увагу на те, що Київ і Москва по-різному трактують «формулу Штайнмаєра», при цьому мова йде про послідовність кроків:

Україна вимагає, щоб вибори були проведені лише після того, як вона отримає контроль над кордоном з Росією і коли проросійські бойовики і військова техніка будуть виведені з Донбасу. Так Київ хоче домогтися того, щоб у нього був доступ до цих регіонів і українські кандидати могли брати участь у виборах.

вимагає, щоб вибори були проведені лише після того, як вона отримає контроль над кордоном з Росією і коли проросійські бойовики і військова техніка будуть виведені з Донбасу. Так Київ хоче домогтися того, щоб у нього був доступ до цих регіонів і українські кандидати могли брати участь у виборах. Росія натомість вимагає спочатку провести вибори, а потім прояснити все інше.

Те, що Зеленський тепер сам виступив перед камерами, визнав формулу і вперше сам представив свою інтерпретацію, має, на думку авторки, дві причини.

По-перше, так він звернувся безпосередньо до Росії. Москва наполягала на визнанні Києвом «формули Штайнмаєра». На зустрічі в Мінську 18 вересня Україна ще відмовлялася від цього. Однак «без формули не буде нової зустрічі в «нормандському форматі» – дало зрозуміти керівництво Росії.

По-друге, Зеленський звернувся до свого народу. Протягом останніх тижнів серед українців зросла стурбованість із приводу того, що президент, погодившись із «формулою Штайнмаєра», в результаті поступиться Донбасом Росії. Більшість українців виступають проти того, щоб на сході країни проводилися вибори на умовах проросійських бойовиків і, отже, Москви, – пише видання, звертаючи увагу на те, що увечері вівторка сотні проукраїнськи налаштованих громадян вийшли у Києві до Офісу президента. Зеленський, за словами автора статті, «намагався заспокоїти [ситуацію]. Він оголосив, що готується новий закон про статус Донбасу. Термін дії попереднього закону закінчується наприкінці грудня.

Тепер, мовиться у статті, «Зеленський повинен показати Москві, що він спроможний вести жорсткі переговори, навіть якщо Росія знає, що він перебуває під тиском, він повинен показати успішні результати», – пише видання.

На відміну від свого попередника Петра Порошенка, Зеленський разом зі своєю партією має більшість у парламенті. Тим більше він тепер повинен стежити за тим, щоб у боротьбі за вирішення ситуації на сході України брали участь усі ті, хто боїться поступок у відносинах з Росією. Це передусім ветерани, активісти Майдану і жителі Донбасу вздовж лінії зіткнення між проросійськими бойовиками і українською армією, – пише Der Spiegel.

Вебсайт польського телеканалу tvn24 розповідає про приїзд до Києва американського кіноактора Тома Круза – на запрошення президента Володимира Зеленського. Їхня розмова точилася про кіно та про можливості зйомок в Україні – цитує tvn24 представника Офісу президента України.

«Я радий вітати в Києві актора, режисера і просто талановиту людину - Тома Круза. Я запросив його в Україну, щоб побачити на власні очі, скільки цікавих місць для створення кіно є в нашій дивовижній країні: сучасні міські пейзажі, старе місто, залишки радянського минулого, тихі та затишні садиби, фантастичні мальовничі пейзажі», – написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у мережі Facebook у вівторок.

На веб-сайті українського президента мовиться, що Том Круз «зацікавлений у локаціях в Україні для зйомки одного з його нових кінопроектів». У розмові з голлівудською зіркою Крузом Зеленський нагадав про закон стосовно фінансових пільг для іноземних кінематографістів в Україні, який Верховна Рада затвердила у вересні.

«Я сподіваюся, що нещодавно ухвалений парламентом закон про пільги для іноземних кінематографістів насправді відкриє для України двері до світового кіно. Я впевнений, що ця місія здійсненна!» – наголосив Зеленський, пов’язавши цю фразу з назвою популярного серіалу «Місія: нездійсненна», в якому головну роль зіграв Том Круз.