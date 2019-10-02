Клімкін: «формула Штайнмаєра» не дає відповіді на питання безпеки

Українська сторона виконала російську умову для проведення зустрічі лідерів держав у «нормандському форматі», підписавши «формулу Штайнмаєра», заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Але, вважає дипломат, цей документ не вирішує питання гарантування безпеки на Донбасі.

«Вільні і чесні вибори – це не тільки відсутність російських військ і техніки на окупованому Донбасі. Це також повне роззброєння і забезпечення безпеки. Питання – ким, як та коли? Це повний контроль нами та/або міжнародною спільнотою над безпекою на всій території окупованого Донбасу і всій ділянці українсько-російського кордону. Це повна участь всіх українських ЗМІ та політичних партій. Це також участь тимчасово переміщених осіб. Це організація виборів нашою ЦВК, можливо, спільно з міжнародною адміністрацією. Це функціонування українських судів і ще багато всього. Відповіді на всі ці питання мають бути чіткими і однозначними. Інакше легітимність цих виборів ніколи не буде визнана», – відзначає Клімкін.

«Запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України. Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас – питання нашого існування як єдиної та соборної держави», – додав ексміністр.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.