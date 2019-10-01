Українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра» – Зеленський

Українська сторона в Тристоронній контактній групі в Мінську зі врегулювання ситуації на Донбасі погодила текст «формули Штайнмаєра». Про це на терміновому брифінгу 1 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст «формули Штайнмаєра». «Формула Штайнмаєра» повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає», – сказав Зеленський.

«Буде підготовлений новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговорення з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено ніяких «червоних ліній». Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції», – наголосив він.

Питання про те, коли будуть виведені російські війська з Донбасу, мають бути обговорені в «нормандському форматі», сказав Зеленський. Водночас він додав, що це має статися до проведення виборів там. «Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути», – сказав президент.

За його словами, сьогодні було усунуто останні перешкоди до проведення саміту «нормандської четвірки». «Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати вже дату», – сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, що означає «формула Штайнмаєра»:

«Що означає ця формула? Це в принципі одне-два речення. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі за умови, коли там (на територіях ОРДЛО – ред.) відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією України та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів».

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату». Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» і всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.