Порошенко: немає ніякої формули Штайнмаєра

Ніякої «формули Штайнмаєра», узгодженої з кимось, не існує, заявив у програмі «Рандеву» на «5 каналі» п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

«Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось узгодженої, не існує», – наголосив колишній голова держави.

За словами Порошенка, були пропозиції тоді міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, серед яких проведення виборів, які би відповідали всім критеріям ОБСЕ, були вільними, демократичними та відповідали вільному волевиявленню громадян.

«Я хочу вам розповісти про останню зустріч у Берліні з Путіним (президентом Росії Володимиром Путіним – ред.), Меркель (канцлером Німеччини Ангелою Меркель – ред.), французьким президентом і вашим покірним слугою, коли Путін розповів про формулу Штайнмаєра, написану Лавровим (міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим – ред.). Я кажу: «Даруйте, ось лист двох міністрів закордонних справ, Франції та Німеччини, де вони викладають, що це – формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться». Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: «Ні, це зовсім не те, у нас Лавров написав формулу Штайнмаєра». Я кажу: "Перепрошую, але ніякий Лаврів нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете у нього запитати, пане Путін». – «Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших пропозиціях» – ось стиль ведення переговорів Росією», – розповів Порошенко.

18 вересня за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони продовжать дискусії з питань імплементації «формули Штайнмаєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов стверджував, що Україна відмовилася підписати «формулу Штайнмаєра».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.