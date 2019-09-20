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20 Вересень 2019, Київ 15:37
Новини | Політика

Пристайко: радники «нормандської четвірки» погодили не «формулу Штайнмаєра», а інше формулювання

Пристайко: жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань це формулювання не визначає

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Радники лідерів країн «нормандської четвірки» погодили не «формулу Штайнмаєра», а інше формулювання, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю «Європейській правді».

«Україна погодилася на чітко виписані формулювання, які обговорювали радники. Взагалі ця формула обговорювалася ще з 2015 року і знайшла відображення в листі двох міністрів – німецького і французького. І це те, що у нас широко називається «формулою Штайнмаєра». Але зараз, у вересні 2019 року, радники «нормандської четвірки» погодили не формулу Штайнмаєра, а погодили інше чітке формулювання», – сказав Пристайко.

За його словами, у цьому формулюванні йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.

«Жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань це формулювання не визначає. І про те, що Пристайко погодився на проведення виборів під дулами автоматів Калашникова, там також нічого немає», – зазначив міністр.

19 вересня під Офісом президента України відбувся протест проти «формули Штайнмаєра»
19 вересня під Офісом президента України відбувся протест проти «формули Штайнмаєра»

Він додав, що остання редакція узгодженої формули звучить так:

«Закон набирає сили о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені та проведені у відповідності до Конституції України та спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією БДІПЛ ОБСЄ по спостереженню за виборами, на основі усталеної практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому дочасних місцевих виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам демократичних виборів, а також українському законодавству і в якому міститься відповідь на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей закон продовжує діяти на постійній основі у разі, якщо в остаточному звіті БДІПЛ ОБСЄ у відповідності до усталеної практики дійде висновку про те, що дочасні місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей були проведені в цілому у відповідності до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, відповідаючи на питання, погоджене у Нормандському форматі, схвалене у Тристоронній контактній групі та направлене Україною у її запрошенні та Діючим головою ОБСЄ Директору БДІПЛ».

18 вересня за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони продовжать дискусії з питань імплементації «формули Штайнмаєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

Представник Росії на переговорах Борис Гризлов стверджував, що Україна відмовилася підписати «формулу Штайнмаєра».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

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