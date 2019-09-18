На переговорах у Мінську не узгодили «формулу Штайнмаєра»

За підсумками засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі спецпредставник від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що сторони продовжать дискусії з питань імплементації «формули Штайнмаєра», розведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення й обміну полоненими.

«Дорожню карту» про втілення так званої «формули Штайнмаєра» обговорювали на засіданні політичної підгрупи. Але про якесь рішення посол Сайдік не сказав, заявивши, що ТКГ працює за принципом консенсусу, і він не може коментувати позиції сторін, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Цю тему продовжать обговорювати 1 жовтня, сказав Сайдік.

Також, за його словами, тоді ж продовжиться обговорення питання розведення сил і засобів ураження на Донбасі та обмін полоненими. Таким чином, 18 вересня жодних рішень на переговорах щодо Донбасу не було.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.