Чи переможе Зеленський на можливих виборах в ОРДЛО? Огляд соцмереж

Обмін утримуваними особами, телефонні розмови з Путіним, спільні місцеві вибори, нормандська зустріч та «формула Штайнмаєра». Президент України Зеленський активно демонструє бажання оновити переговори з керівництвом Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі при залученні міжнародних партнерів. Дії та заяви як президентів, так і інших учасників переговорного процесу активно обговорюють у соцмережах і жителі ОРДЛО.

У коментарях під повідомленнями про різні ініціативи щодо врегулювання конфлікту обговорюють майбутнє Донбасу – нерідко дуже критично оцінюють позицію Кремля, адже і сам Володимир Путін особисто публічно наголошує на передачі підконтрольної угрупованням «ЛДНР» території Україні з умовами, які висуває Москва.

Впадає в очі дисонанс між позицією керівництва угруповань «ДНР» та «ЛНР» та заявами переговорників у Мінську чи Нормандському форматі. Адже офіційна пропаганда на окупованих територіях Донбасу продовжує стверджувати про шлях Донбасу у Росію, про що неодноразово заявляли і ватажки «ЛДНР».

У той час як дехто називає ситуацію зрадою інтересів Росії та проросійської частини населення, інші наголошують на тому, що з самого початку так званої «русской весны» людей, які повірили проросійській пропаганді та ідеї так званої Новоросії, обманювали. Говорять і про можливість проведення «українських» виборів на території ОРДЛО. Так, відомий телеграм-канал «Донецкий абориген» припускає, що на таких цілком ймовірно може перемогти політична сила Володимира Зеленського.

Але багато хто, як і на вільній території України, не вірить у можливість проведення адекватних виборів у разі, якщо територія буде під контролем бойовиків.

Загалом рівень дискусії залишається таким, як і раніше:

Обговорюють і слова Зеленського про недопущення переходу конфлікту на Донбасі у «придністровський сценарій». На думку коментаторів, заморозка конфлікту не вирішить їхніх проблем, а тільки розтягне їх на тривалий час.

Тим часом пропагандистські канали та пабліки російських гібрідних сил продовжують стверджувати, що Донбас Україні Путін не віддасть, а його заяви – це всього лише «многоходовочка», покликана перехитрити «ворогів», зокрема ЄС.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАСС.РЕАЛІІ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)