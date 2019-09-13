Не хочу сценарію Придністров’я для Донбасу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не бачить потреби введення миротворців на лінію розмежування на Донбасі, оскільки вбачає в цьому паралелі з ситуацією в Абхазії чи Придністров’ї.
«Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що в колишній владі обговорювалися ці питання і структури, як запровадити миротворчу місію. Я не хочу, щоб у нас із Донбасом був сценарій абхазький чи сценарій Придністров’я, коли миротворці стануть на лінії розмежування і потім уже нікуди не підуть, тому що їх не можуть пустити. Я чесно скажу: я не порушую тему миротворців... Я б задоволений був, якщо б миротворці були на кордоні України та Росії, будь ласка, туди ми їх запрошуємо, і хотіли б саме там допомоги, там миротворчу місію ми бачимо», – сказав Зеленський, виступаючи на форумі «Ялтинської європейської стратегії» в Києві 13 вересня.
«Що стосується розведення вйськ – теж дуже чутлива тема. Ми розвели війська в Станиці Луганській, там немає стрільби, там почали будувати міст. Це з гуманітарної точки зору дуже правильно на наступний етап і згідно з мінськими домовленостями. Наступний етап у нас – Петрівське і Золоте, сподіваюся, що ми прийдемо до вирішення цього питання в найближчі тижні», – додав глава держави.
Зеленський також заявив, що чекає на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у «нормандському форматі» до кінця вересня. «Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці», – вказав президент.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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