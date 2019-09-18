Пристайко розповів, за яких умов набере чинності «особливий статус» ОРДЛО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив у Верховній Раді 18 вересня, що радники лідерів країн «нормандської четвірки» 2 вересня в Берліні домовилися про умови, за яких закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) повністю набере чинності.

В узгодженому тексті йдеться, що це можливо лише після оцінки проведених там місцевих виборів як таких, що відбулися відповідно до високих стандартів. Таку оцінку має дати Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ).



«Радники… домовилися про конкретний текст, в якому написано, що закон про особливий статус набуває чинності «в попередньому форматі» на момент проведення виборів. І остаточно цей закон набуває чинності, коли БДІПЛ ОБСЄ ухвалює рішення, що вибори відбулися відповідно до високих стандартів ОБСЄ», – сказав міністр на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань зовнішньої політики та інтеграції України з ЄС, коментуючи дискусію навколо так званої «формули Штайнмаєра».

Раніше цього тижня Пристайко заявив, що Київ не проводитиме «фейкових виборів» на окупованих територіях. Він сказав про це 13 вересня після того, як раніше того ж дня сказав, що українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з окупованими територіями Донбасу (але при цьому він не згадав про так само окупований український Крим). Міністр твердив, нібито «формулу Штайнмаєра», яка передбачає вибори в ОРДЛО, «узгодили» під час президентства Петра Порошенка. Він запевнив, що в цьому «немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі».

За день до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.